AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme yapacak olan adaylar, bu sene sınav ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile detaylar açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...