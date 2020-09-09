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Haberler Galeri AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme yapacak olan adaylar, bu sene sınav ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile detaylar açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 14:20
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AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 kayıt yenileme ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 2020-2021 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Sınav kılavuzunda kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Kayıt yenileme başvuruları 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Yeni döneme ilişkin sınav takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

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AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

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AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)