Yunan askerlerden Suriyeli göçmenlere sert müdahale

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ederken sınır kapısı önünde bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombaları ve ses bombalarıyla müdahale edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.