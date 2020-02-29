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Yunan askerlerden Suriyeli göçmenlere sert müdahale

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Dün gün boyu süren göçmen trafiği bugün de devam ederken sınır kapısı önünde bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombaları ve ses bombalarıyla müdahale edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 11:36
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Yunan askerlerden Suriyeli göçmenlere sert müdahale

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor. Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor.

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Yunan askerlerden Suriyeli göçmenlere sert müdahale

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

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Yunan askerlerden Suriyeli göçmenlere sert müdahale

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

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Yunan askerlerden Suriyeli göçmenlere sert müdahale

Yunan askerleri tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

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Yunan askerlerden Suriyeli göçmenlere sert müdahale

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.