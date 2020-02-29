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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İdlib şehitlerine acı veda
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehitlerin cenaze törenlerine binler akın etti. Törenlerde şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehit babasının sözleri yürekleri dağladı. Cenaze namazı öncesi şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın babası Hüseyin Saygılı, oğlunun fotoğrafını eline alarak, "Kahrolsun sana kıyanlar, artık sen tüm Türkiye'nin evladısın" dedi.
Giriş Tarihi: 29.02.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 15:20
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