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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İdlib şehitlerine acı veda

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehitlerin cenaze törenlerine binler akın etti. Törenlerde şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehit babasının sözleri yürekleri dağladı. Cenaze namazı öncesi şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın babası Hüseyin Saygılı, oğlunun fotoğrafını eline alarak, "Kahrolsun sana kıyanlar, artık sen tüm Türkiye'nin evladısın" dedi.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 15:20
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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İdlib şehitlerine acı veda

Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami bitişiğindeki meydanda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İdlib şehitlerine acı veda

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırıldı.

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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İdlib şehitlerine acı veda

Törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Burdur Dağ Komando ve Eğitim Komutanı Tuğ General Aydoğan Budakçı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çulhaoğlu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve yaklaşık 10 bin Mersinli katıldı.

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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İdlib şehitlerine acı veda

Şehidin annesi Gülten Tüzel, Babası Şuayip Tüzel ile asker olduğu öğrenilen ikizi Kasım Tüzel ve diğer kardeşleri cenaze esnasında gözyaşlarını tutamadı.

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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İdlib şehitlerine acı veda

Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı Alibeyli Mezarlığı'nda defnedildi.