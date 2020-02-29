Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

Türkiye'nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne'ye ulaşan göçmenlerden bir İranlı "15 saattir yoldaydık, çok zor, çok soğuk, ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a oradan da Edirne'ye ulaştığını anlatan başka bir göçmen de "Açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsler bir yerde bıraktı, oradan yürüyerek geldik" diye konuştu.