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Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinden Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Göçü önlemek için sınırı tel örgüyle kapatan Yunan askeri zaman zaman gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmeye başladı. Askerlerin müdahalesinden olumsuz etkilenen bazı göçmenlerse 'Siz nasıl bir şeysiniz' diye isyan etti.
Giriş Tarihi: 29.02.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 17:57
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