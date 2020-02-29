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Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinden Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Göçü önlemek için sınırı tel örgüyle kapatan Yunan askeri zaman zaman gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmeye başladı. Askerlerin müdahalesinden olumsuz etkilenen bazı göçmenlerse 'Siz nasıl bir şeysiniz' diye isyan etti.

Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti... SINIRDAKİ MÜLTECİLER İSYAN ETT! 'SİZ NASIL BİR ŞEYSİNİZ!...'

Giriş Tarihi: 29.02.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 17:57
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Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

Dün sabah saatlerinden itibaren yurdun her yerinden Edirne'ye doğru yola çıkan göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'na gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk yaşanırken, Yunan askerlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapatması üzerine yüzlerce göçmen tampon bölgede bekliyor.

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Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

GAZ BOMBASI ATAN YUNAN ASKERİNE TAŞLA KARŞILIK VERİYORLAR

Sınır hattını dün otobüsler ile kapatan Yunanlılar, bu sabah ise tel örgüler çekti. Tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor.

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Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

Türkiye'nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne'ye ulaşan göçmenlerden bir İranlı "15 saattir yoldaydık, çok zor, çok soğuk, ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a oradan da Edirne'ye ulaştığını anlatan başka bir göçmen de "Açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsler bir yerde bıraktı, oradan yürüyerek geldik" diye konuştu.

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Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

'BURADA HAYAT ÇOK ZOR'

Ailesi ile birlikte Isparta'dan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyen göçmen ise "Otobüsten inip, sınıra doğru yürümeye başladık. İnşallah kapılar açılır da geçeriz. Burada hayat çok zor. Çocuklarımla geldim. Çocuklarımın biri 4, diğeri 10 yaşında" şeklinde konuştu.

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Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

YARALANAN GÖÇMENLER OLDU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale edildi.