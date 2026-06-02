Yolsuzlukları örtbas çabası! Özgür Özel’den Amerikalılara Türkiye şikayeti: Batı'ya skandal müdahale etme çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu kez Amerikan haber dergisi Newsweek'e yazdığı yazıyla Türkiye'yi şikayet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, "mutlak butlan" kararı ve İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi Batı'ya şikayet ederken milli iradeyi yok saydı. Partisindeki yolsuzluklara değinmeden algı operasyonlarına girişen Özel, Türkiye hakkında Batı'ya adeta müdahale çağrısında bulunarak "NATO'yu devreye sokun, Türkiye'de demokrasi krizi var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
CHP, kurultay kavgası, şaibe krizler ve yolsuzluklarla en sarsıntılı dönemlerini yaşarken Özgür Özel ise Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edilirken, Özgür Özel de görevinden uzaklaştırıldı. CHP koridorlarında kararın yankıları sürerken, Özel'den dikkat çeken yeni bir hamle geldi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN AMERİKALILARA TÜRKİYE ŞİKAYETİ
Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeyi sürdürdü. Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu kez son durağı ise Amerikan haber dergisi Newsweek oldu.
MİLLİ İRADEYİ YOK SAYDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, "mutlak butlan" kararı ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi Batı'ya şikayet ederken milli iradeyi yok saydı.
YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS İÇİN ALGI OPERASYONU
CHP içindeki krizleri ve skandalları örtbas için algı operasyonlarına kalkışan Özel, Türkiye'de demokrasinin saldırı altında olduğunu iddia ederken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'nun da Mart 2025'te siyasi amaçlı ve temelsiz suçlamalarla tutuklandığını ileri sürdü.
BATI'YA TÜRKİYE'YE "MÜDAHALE EDİN" ÇAĞRISI
Partisindeki yolsuzluklara değinmeden algı operasyonlarına girişen Özel, Türkiye hakkında Batı'ya adeta müdahale çağrısında bulunarak "NATO'yu devreye sokun, Türkiye'de demokrasi krizi var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNE "GÜVENLİK KRİZİ" KILIFI
Türkiye'nin egemenlik haklarını ve hukuk sistemini yabancı çevrelere hedef gösteren Özel şu ifadelere yer vedi: "Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiye önem verenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz bölgesinin, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyenleri de ilgilendirmelidir."