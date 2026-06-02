BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI Türkiye'nin siyasi ve ekonomik çözülme süreciyle karşı karşıya olduğunu ileri süren Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı.

MUTLAK BUTLAN YORUMU Özel, son olarak mahkemenin "mutlak butlan" kararına ilişkin CHP'nin 2023 kurultayını geçersiz saydığını, kendisini genel başkanlık görevinden uzaklaştırdığını ve kurultayı kaybeden eski yönetimi yeniden göreve getirdiğini öne sürdü.



CHP'nin 2024 yerel seçimlerinin yargı müdahalesine yöneldiğini iddia eden Özel, "En son olarak bir mahkeme, "mutlak butlan" adı verilen olağanüstü bir doktrine başvurarak CHP'nin 2023 Kurultayı'nı yok saymaya, beni partinin seçilmiş genel başkanlığı görevinden almaya ve kurultayı kaybetmiş, art arda 13 seçim yenilgisiyle itibarsızlaşmış önceki yönetimi yeniden göreve getirmeye yöneldi." ifadelerine yer verdi.

"TERK EDİLMİŞLİK HİSSEDİYORUZ" DİYEREK İNGİLTERE'YE SİTEM ETMİŞTİ

Öte yandan Özel'in Batı'dan medet uman tavrı, BBC'ye verdiği röportajda duygusal bir boyuta da taşındı. İngiltere'ye yönelik sitem dolu ifadeler kullanan Özgür Özel, "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Gerçekten anlayamıyorum. Terk edilmişlik hissediyoruz, gerçekten çok kırgınız" sözleriyle adeta Batı'nın Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.