Yolsuzlukları örtbas çabası! Özgür Özel’den Amerikalılara Türkiye şikayeti: Batı'ya skandal müdahale çağrısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu kez Amerikan haber dergisi Newsweek'e yazdığı yazıyla Türkiye'yi şikayet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, "mutlak butlan" kararı ve İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi Batı'ya şikayet ederken milli iradeyi yok saydı. Partisindeki yolsuzluklara değinmeden algı operasyonlarına girişen Özel, Türkiye hakkında Batı'ya adeta müdahale çağrısında bulunarak "NATO'yu devreye sokun, Türkiye'de demokrasi krizi var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

CHP, kurultay kavgası, şaibe krizler ve yolsuzluklarla en sarsıntılı dönemlerini yaşarken Özgür Özel ise Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edilirken, Özgür Özel de görevinden uzaklaştırıldı. CHP koridorlarında kararın yankıları sürerken, Özel'den dikkat çeken yeni bir hamle geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AMERİKALILARA TÜRKİYE ŞİKAYETİ

Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeyi sürdürdü. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bu kez son durağı ise Amerikan haber dergisi Newsweek oldu.

MİLLİ İRADEYİ YOK SAYDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, "mutlak butlan" kararı ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi Batı'ya şikayet ederken milli iradeyi yok saydı.

YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS İÇİN ALGI OPERASYONU
CHP içindeki krizleri ve skandalları örtbas için algı operasyonlarına kalkışan Özel, Türkiye'de demokrasinin saldırı altında olduğunu iddia ederken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'nun da Mart 2025'te siyasi amaçlı ve temelsiz suçlamalarla tutuklandığını ileri sürdü.

BATI'YA TÜRKİYE'YE "MÜDAHALE EDİN" ÇAĞRISI

Partisindeki yolsuzluklara değinmeden algı operasyonlarına girişen Özel, Türkiye hakkında Batı'ya adeta müdahale çağrısında bulunarak "NATO'yu devreye sokun, Türkiye'de demokrasi krizi var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNE "GÜVENLİK KRİZİ" KILIFI

Türkiye'nin egemenlik haklarını ve hukuk sistemini yabancı çevrelere hedef gösteren Özel şu ifadelere yer vedi: "Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiye önem verenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz bölgesinin, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyenleri de ilgilendirmelidir."

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik çözülme süreciyle karşı karşıya olduğunu ileri süren Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı.

MUTLAK BUTLAN YORUMU

Özel, son olarak mahkemenin "mutlak butlan" kararına ilişkin CHP'nin 2023 kurultayını geçersiz saydığını, kendisini genel başkanlık görevinden uzaklaştırdığını ve kurultayı kaybeden eski yönetimi yeniden göreve getirdiğini öne sürdü.

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinin yargı müdahalesine yöneldiğini iddia eden Özel, "En son olarak bir mahkeme, "mutlak butlan" adı verilen olağanüstü bir doktrine başvurarak CHP'nin 2023 Kurultayı'nı yok saymaya, beni partinin seçilmiş genel başkanlığı görevinden almaya ve kurultayı kaybetmiş, art arda 13 seçim yenilgisiyle itibarsızlaşmış önceki yönetimi yeniden göreve getirmeye yöneldi." ifadelerine yer verdi.

"TERK EDİLMİŞLİK HİSSEDİYORUZ" DİYEREK İNGİLTERE'YE SİTEM ETMİŞTİ
Öte yandan Özel'in Batı'dan medet uman tavrı, BBC'ye verdiği röportajda duygusal bir boyuta da taşındı. İngiltere'ye yönelik sitem dolu ifadeler kullanan Özgür Özel, "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Gerçekten anlayamıyorum. Terk edilmişlik hissediyoruz, gerçekten çok kırgınız" sözleriyle adeta Batı'nın Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

CNN INTERNATIONAL'DA YARGIYI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR
24 Mart 2025 tarihinde ABD merkezli CNN International kanalına konuk olan Özgür Özel, burada da Türkiye'deki yargı bağımsızlığını tartışmaya açtı. İngilizce olarak gerçekleştirdiği sunumunda Türk yargı sistemine yönelik ağır ithamlarda bulunan Özel, "Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil" iddiasını ortaya atarak, Türkiye'nin hukuk devlet yapısını dünya önünde karalamaya devam etti.

