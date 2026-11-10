İstanbul Ataşehir'de trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışma gergin anlara sahne oldu.

"AÇ CAMI" DİYE BAĞIRIP YUMRUK ATTI

Dehşet veren olay, saat 09.50 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yoğun trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer otomobilin yanına geldi.