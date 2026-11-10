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İstanbul'da trafik terörü! “Aç camı” diye bağırıp aracın camına yumruk attı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Ataşehir'de yoğun trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracından inen sürücü, diğer otomobilin camına yumruk atarak "Aç camı" diye bağırdı. Öfkeli sürücünün saldırgan tavırları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da trafik terörü! “Aç camı” diye bağırıp aracın camına yumruk attı 1

İstanbul Ataşehir'de trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışma gergin anlara sahne oldu.

İstanbul'da trafik terörü! “Aç camı” diye bağırıp aracın camına yumruk attı 2

"AÇ CAMI" DİYE BAĞIRIP YUMRUK ATTI
Dehşet veren olay, saat 09.50 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI! "AÇ CAMI" DİYEREK ARACIN CAMINI YUMRUKLADI

İddiaya göre, yoğun trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer otomobilin yanına geldi.

İstanbul'da trafik terörü! “Aç camı” diye bağırıp aracın camına yumruk attı 3

Öfkeli sürücü, diğer sürücüye "Aç camı" diye bağırarak otomobilin camına yumruk attı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da trafik terörü! “Aç camı” diye bağırıp aracın camına yumruk attı 4

Görüntülerde saldırgan sürücünün "Aç camı" diye bağırarak aracın camına yumruk attığı anlar yer aldı.

Öfkeli sürücü, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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