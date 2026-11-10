İstanbul'da trafik terörü! “Aç camı” diye bağırıp aracın camına yumruk attı
İstanbul Ataşehir'de yoğun trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracından inen sürücü, diğer otomobilin camına yumruk atarak "Aç camı" diye bağırdı. Öfkeli sürücünün saldırgan tavırları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Ataşehir'de trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışma gergin anlara sahne oldu.
"AÇ CAMI" DİYE BAĞIRIP YUMRUK ATTI
Dehşet veren olay, saat 09.50 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yoğun trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer otomobilin yanına geldi.
Öfkeli sürücü, diğer sürücüye "Aç camı" diye bağırarak otomobilin camına yumruk attı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde saldırgan sürücünün "Aç camı" diye bağırarak aracın camına yumruk attığı anlar yer aldı.
Öfkeli sürücü, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.