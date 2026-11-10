Turizm sektörüne can suyu! Başkan Erdoğan iki kritik kararı açıkladı

Turizm sektörünü yakından ilgilendiren iki önemli karar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uzatılırken, turizm tesislerine verilen çalışan desteği 2028 yılına kadar devam edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada turizm verilerini değerlendirdi ve sektöre yönelik desteklerin süresinin uzatılmasına ilişkin kararları duyurdu.

"TURİZM GELİRLERİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Erdoğan, ocak-eylül döneminde elde edilen turizm sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ocak-Eylül 2026 döneminde, ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla, hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibariyle turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık."

Aynı dönemde ziyaretçilerin Türkiye'deki ortalama kalış süresinin 10,34 gece olarak gerçekleştiğini belirten Erdoğan, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldiğini, yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcamasının ise 120 dolara yaklaştığını ifade etti.

Erdoğan, turizm rakamlarının ekonomiye ve sektöre hayırlı olmasını diledi.



KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ VE ÇALIŞAN DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILIYOR

Turizm sektörüne yönelik desteklere ilişkin kararları da açıklayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir diğer güzel haberimiz nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun."