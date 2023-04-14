14 Nisan 2023, Cuma
YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
"YÖKDİL 2 ne zaman?" sorusu araştırılmaya başladı. Mart ayında gerçekleşen YÖKDİL/1 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Sınav sonuçları ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi ise gözler YÖKDİL/2 sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı? İşte, YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı ve merak edilenler...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:20
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