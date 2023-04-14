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Haberler Galeri YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

"YÖKDİL 2 ne zaman?" sorusu araştırılmaya başladı. Mart ayında gerçekleşen YÖKDİL/1 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Sınav sonuçları ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi ise gözler YÖKDİL/2 sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı? İşte, YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:20
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YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı! Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldıkları sınavlardan biri olan YÖKDİL sınavı 26 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları için heeycanlı bekleyiş bugün sona erdi. Şimdi ise YÖKDİL/2 ve e-sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, sınava dair tüm ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YÖKDİL/1 sınav sonuçları bugün adayların erişime açıldı. Adaylar sonuçları; sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek sorgulama işlemlerini yapabilecek.

YÖKDİL/1 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2023 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANMIŞTI!

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları 2-6 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

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YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Deprem sebebiyle ÖSYM, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik.

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YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir" açıklaması yaptı.