YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı! Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldıkları sınavlardan biri olan YÖKDİL sınavı 26 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları için heeycanlı bekleyiş bugün sona erdi. Şimdi ise YÖKDİL/2 ve e-sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman 2023? e-YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, sınava dair tüm ayrıntılar...