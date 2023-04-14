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Kira fırsatçılarına karşı CİMER önlemi! Bakan duyurdu: Önüne geçilecek

Ev kirası artışlarıyla ilgili adım ve önlemler bir aşama daha ileri taşındı. Fırsatçı ev sahiplerinin kiraladıkları evler üzerinden vurgun yapmaya çalışanlara karşı ihbar dönemi başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evlerde fahiş kiralama bedelleri ya da olağandışı artışlarla ilgili CİMER'in aktif olarak işlem yaptığını belirterek vatandaşları ve özellikle depremzedeleri istismara karşı tedbirli olmaya çağırdı. İşte Bakan Soylu'nun ev kiraları ve deprem bölgesine ilişkin konuşmasından satır başları...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 13:01
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Kira fırsatçılarına karşı CİMER önlemi! Bakan duyurdu: Önüne geçilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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Kira fırsatçılarına karşı CİMER önlemi! Bakan duyurdu: Önüne geçilecek

Bakan Soylu, depremzede vatandaşlara yönelik yardımlarla ilgili konuştu. Kira yardımlarının haftaya başlayacağını ifade eden Soylu, fahiş kira fiyatları ile ilgili de vatandaşlara fırsatçılar hakkında ihbarda bulunmaları için çağrı yaptı.

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Kira fırsatçılarına karşı CİMER önlemi! Bakan duyurdu: Önüne geçilecek

Bakan Soylu'nun ev kiraları ve deprem bölgesine ilişkin konuşmasından satır başları şu şekilde:

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Kira fırsatçılarına karşı CİMER önlemi! Bakan duyurdu: Önüne geçilecek

"40 BİNİN ÜZERİNDE EVİN ENKAZI KALDIRILDI"

Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. 57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı.

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Kira fırsatçılarına karşı CİMER önlemi! Bakan duyurdu: Önüne geçilecek

Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu.