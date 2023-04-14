Kira fırsatçılarına karşı CİMER önlemi! Bakan duyurdu: Önüne geçilecek

Ev kirası artışlarıyla ilgili adım ve önlemler bir aşama daha ileri taşındı. Fırsatçı ev sahiplerinin kiraladıkları evler üzerinden vurgun yapmaya çalışanlara karşı ihbar dönemi başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evlerde fahiş kiralama bedelleri ya da olağandışı artışlarla ilgili CİMER'in aktif olarak işlem yaptığını belirterek vatandaşları ve özellikle depremzedeleri istismara karşı tedbirli olmaya çağırdı. İşte Bakan Soylu'nun ev kiraları ve deprem bölgesine ilişkin konuşmasından satır başları...