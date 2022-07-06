YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
YÖKDİL/2 ne zaman? 2022 yılına ilişkin 2. YÖKDİL sınavı için başvurular başladı. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına katılmak isteyen adaylar, bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. YÖKDİL/2 başvuru aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.07.2022
10:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
10:52
YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 2022 YÖKDİL/2 sınavı için başvuru süreci başlatıldı. Yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına hazırlanan adaylar, başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...
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YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
6 Temmuz'da başlayan YÖKDİL/2 başvuruları, 18 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştirilyor.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL/2 başvuru ücreti: 185,00 TL
Adaylar, sınav ücretini, ÖSYM tarafından belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.
• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) • Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) • İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
2022-YÖKDİL/2 sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.