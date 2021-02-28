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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl yapılması beklenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen sınav bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar heyecan içinde soru ve cevaplar ile sonuçları beklemeye başladı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 28.02.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 10:04
YÖKDİL sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, ertelenen sınavların sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından sonuç takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
YÖKDİL/2 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınav soru ve cevaplarının pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavların soru ve cevapları 1 hafta içerisinde erişime açılmıştı.
YÖKDİL SINAVI NASIL OLACAK?
Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek.
Sınavda adayların tercihine göre, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltilecek.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.