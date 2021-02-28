YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl yapılması beklenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen sınav bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar heyecan içinde soru ve cevaplar ile sonuçları beklemeye başladı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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