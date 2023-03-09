09 Mart 2023, Perşembe
YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...
YKS 2023 sınavı hakkında son dakika açıklamalar peşpeşe gelmeye devam ediyor. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, Yüksek Öğretim Kurumu, üniversite adaylarının YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulacağını açıkladı. Hal böyle olunca, öğrenciler sorumlu oldukları ve muaf oldukları konular hakkında detayları merak ediyor. İşte, YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:58
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