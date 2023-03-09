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Haberler Galeri YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

YKS 2023 sınavı hakkında son dakika açıklamalar peşpeşe gelmeye devam ediyor. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, Yüksek Öğretim Kurumu, üniversite adaylarının YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulacağını açıkladı. Hal böyle olunca, öğrenciler sorumlu oldukları ve muaf oldukları konular hakkında detayları merak ediyor. İşte, YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:58
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YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

YÖK tarafından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Bu sene yapılacak YKS sınavından adaylar 12. sınıf ikinci dönem konularından muaf tutulacak. YKS konu dağılımı ile ilgili daha önce MEB yapılan açıklamada, 12'nci sınıfın 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Öğrenciler muaf ve sorumlu oldukları konular hakkında detayları merak ediyor. İşte, YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarının 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına ilişkin kararını ÖSYM'ye iletti.

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YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

Kuruldan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedekileri değil, tüm Türkiye'deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.

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YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Kurulumuz kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS'de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar, ÖSYM'ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur."

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YÖK son dakika açıkladı! YKS 1. VE 2. DÖNEM KONULARI 2023! YKS 12. sınıf 2. dönem konularının tablosu! Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri...

YKS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.