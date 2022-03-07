YKS TYT ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların bugün sona erecek olması ile birlikte sınav için heyecan daha da arttı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile sınav tarihinin belli olmasının ardından sınava hazırlıklar başladı. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak? İşte cevaplar...