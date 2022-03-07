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Haberler Galeri YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

YKS'ye kaç gün kaldı? Üniversite sınavı başvurularının bugün sona erecek olmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:46
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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

YKS TYT ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların bugün sona erecek olması ile birlikte sınav için heyecan daha da arttı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile sınav tarihinin belli olmasının ardından sınava hazırlıklar başladı. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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YKS’ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.