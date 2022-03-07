07 Mart 2022, Pazartesi
YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?
YKS'ye kaç gün kaldı? Üniversite sınavı başvurularının bugün sona erecek olmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:46
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