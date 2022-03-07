YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

YKS başvuru ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite adaylarını yakından ilgilendiren YKS başvurularında son viraja g irildi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen başvurular bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav ücretinin hangi tarihe kadar yatırılması gerektiğini merak ederken, henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki, 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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