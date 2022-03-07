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Haberler Galeri YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

YKS başvuru ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite adaylarını yakından ilgilendiren YKS başvurularında son viraja g irildi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen başvurular bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav ücretinin hangi tarihe kadar yatırılması gerektiğini merak ederken, henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki, 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:45
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YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversiteye girişte kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştirilen YKS'de geri sayım başladı. Sınava başvurular bugün sona eriyor. Başvuru yapan adayların sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki, 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

11 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 7 Mart Pazartesi günü yani bugün sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

YKS ÜCRETİ SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Ücret ödeme için son gün 8 Mart 2022 olarak belirlendi. YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak:

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YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

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YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)