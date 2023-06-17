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Haberler Galeri YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumu 16 Haziran Cumartesi 2023 tarihinde gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler net ve puan hesaplaması için detayları araştırıyor. Öğrenciler arama motorlarında "YKS TYT kaç ne kaç puan eder?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 17:28
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YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

TYT sınav puanını hesaplamak isteyen adaylar kaç net kaç puan eder hesaplamasına başladı. Konuya ilişkin detaylı araştırma yapan öğrenciler alacakları puanları önceden öğrenmeye çalışıyor. Peki 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? İşte TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

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YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.