17 Haziran 2023, Cumartesi
YKS TYT kaç net kaç puan eder? 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım? TYT 200-250-300-325-350-400-450 puan hesaplama...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumu 16 Haziran Cumartesi 2023 tarihinde gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler net ve puan hesaplaması için detayları araştırıyor. Öğrenciler arama motorlarında "YKS TYT kaç ne kaç puan eder?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 90-95-80-65-55-50-40-30 netle kaç puan alırım?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 17:28
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