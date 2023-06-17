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Haberler Galeri YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

YKS iptal edilen soru var mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ila 13.00 aralığında gerçekleştirildi. İstedikleri bölüme ve üniversiteye gidebilmek için ter döken adaylar bir yandan da "TYT 2023 iptal edilen soru var mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:33
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YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

YKS iptal edilen soru var mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ila 13.00 aralığında gerçekleştirildi. İstedikleri bölüme ve üniversiteye gidebilmek için ter döken adaylar bir yandan da "TYT 2023 iptal edilen soru var mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

YKS İPTAL EDİLEN SORULAR 2023

YKS iptal edilen soru var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak sınav sorularının iptal edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde adaylar, sözel grubu sorularında iptal edilen soru olup olmadığı merak konusu oluyor.

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YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

Türkçe testinde yer alan 'Mona Rosa, maskelenmiş depresyon ve Eyfel Kulesi gibi konularla ilişkili detaylar merak ediliyor.

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YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

YKS birinci oturumu, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşuyor.