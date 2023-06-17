YKS iptal edilen sorular 2023 | TYT Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih iptal edilen soru var mı?

YKS iptal edilen soru var mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ila 13.00 aralığında gerçekleştirildi. İstedikleri bölüme ve üniversiteye gidebilmek için ter döken adaylar bir yandan da "TYT 2023 iptal edilen soru var mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...