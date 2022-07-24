YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercih süreci başlıyor. YKS'de baraj puanının kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Üniversite tercihleri için hazırlıklar başlarken, en çok merak edilenlerden biri de asıl tercih kılavuzu oldu. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...