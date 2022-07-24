24 Temmuz 2022, Pazar
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amacıyla yayımlanan tercih kılavuzunun ardından gözler asıl tercih kılavuzuna çevrildi. Üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, YKS tercih kılavuzu ve tercih takvimi hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 16:52
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