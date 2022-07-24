24 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amacıyla yayımlanan tercih kılavuzunun ardından gözler asıl tercih kılavuzuna çevrildi. Üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, YKS tercih kılavuzu ve tercih takvimi hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 16:52
  • 1
  • 13
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercih süreci başlıyor. YKS'de baraj puanının kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Üniversite tercihleri için hazırlıklar başlarken, en çok merak edilenlerden biri de asıl tercih kılavuzu oldu. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, asıl 2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Asıl tercih kılavuzu, tercihin başlayacağı gün erişime açılacak.

ÖN BİLGİ AMAÇLI YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 13
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

  • 4
  • 13
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

YÖK Atlas tercih robotu üzerinden, kaç puanla hangi üniversiteye girilebileceği konusunda detaylar yer alıyor. YKS puanınıza göre, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile taban puanlar listesini sorgulayabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 13
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2022-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.