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Balıkesir'de CHP'den "toplama" miting

CHP'nin Deniz Baykal'a tertip edilen kaset komplosu ile iş başına gelen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisince organize edilen Balıkesir kent merkezindeki Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı. Buraya kadar her şey normaldi ancak mitingin bir taşıma organizasyon olduğu gerçeği ise çok geçmeden anlaşıldı. CHP'nin İstanbul'daki ilçe yönetimleri, üyeleri otobüslere doluşturarak Balıkesir'e gönderdi. Sosyal medyaya taşınan içler acısı görüntülerde ise CHP'nin miting alanını doldurmak için düştüğü vaziyet net bir şekilde gözler önüne serildi. Diğer yandan CHP'li belediyelerin de vatandaşın hizmetinde kullanılması gereken otobüsleri mitinge yollaması da büyük tepkiyle neden oldu.

Giriş Tarihi: 24.07.2022 23:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 00:07
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Balıkesir’de CHP’den toplama miting

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üçüncü "Milletin Sesi" Mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye Meydanı'nda toplananlara hitap etti.

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Balıkesir’de CHP’den toplama miting

Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise CHP'li sosyal medya platformlarının paylaşımlarıyla açığa çıktı.

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Balıkesir’de CHP’den toplama miting

İSTANBUL'DAN OTOBÜSE DOLUŞUP MİTİNG ALANINA GÖNDERİLDİLER

CHP'nin Sultangazi, Arnavutköy, Zeytinburnu, Ümraniye ve Maltepe oluşumlarınca sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerde otobüslere doluşturulan parti üyelerinin Balıkesir'e gönderildiği anlaşıldı.

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Balıkesir’de CHP’den toplama miting

Twitter'da paylaşılan bir video ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Balıkesir’de CHP’den toplama miting

BELEDİYENİN OTOBÜSLERİ CHP'NİN MİTİNGİNDE

Görüntülerde Maltepe Belediyesi'ne ait otobüslerin Balıkesir'deki miting için İstanbul'dan doldurulup getirildiği, araçların ön camlarında 'görevli' ibaresinin bulunduğu gözlemlendi.