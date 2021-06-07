YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının ilk günlerinde binlerce öğrenci sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. LGS sınavının ardından YKS için sorgulamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...