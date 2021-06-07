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YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...
YKS sınavına kaç gün kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına girmemizin ardından YKS sınav tarihi yeniden gündeme geldi. Üniversite sınavının yaklaşması ile birlikte YKS sınav giriş yerleri sorgulanıyor. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 18:32
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