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YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

YKS sınavına kaç gün kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına girmemizin ardından YKS sınav tarihi yeniden gündeme geldi. Üniversite sınavının yaklaşması ile birlikte YKS sınav giriş yerleri sorgulanıyor. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 18:32
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YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının ilk günlerinde binlerce öğrenci sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. LGS sınavının ardından YKS için sorgulamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor.

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YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

YKS NE ZAMAN 2021?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

YKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKSK sınav yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

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YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.