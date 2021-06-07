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Haberler Galeri meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste

meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste

LGS soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin gerçekleştirilen merkezi sınava katılan öğrenciler, sınav soruları ve cevaplarını merak ediyor. MEB tarafından sayısal ve sözel soru kitapçıkları ve cevap anahtatları erişime açıldı. Sayısal ve sözel soru ve cevaplara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte MEB LGS 2021 sorları ve cevapları...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 15:39
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meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste

LGS soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen öğrenciler, soruları ve cevapları araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan sınav soru ve cevaplarını sizler için sayfamızda derledik. İşte MEB LGS 2021 soruları ve cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste

LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2021 LGS soruları ve cevap anahtarını sayfamızda bir araya getirdik. Haberin devamından soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

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meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
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meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste