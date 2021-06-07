meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste

LGS soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin gerçekleştirilen merkezi sınava katılan öğrenciler, sınav soruları ve cevaplarını merak ediyor. MEB tarafından sayısal ve sözel soru kitapçıkları ve cevap anahtatları erişime açıldı. Sayısal ve sözel soru ve cevaplara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte MEB LGS 2021 sorları ve cevapları...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 15:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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