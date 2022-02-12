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Haberler Galeri YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak. Peki YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor? Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanları hesaplanacak? İşte 10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi...

Giriş Tarihi: 12.02.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 12:25
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YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

Üniversite adaylarına yönelik üniversite sınavındaki baraj puanının düşürülmesine ilişkin ilk müjde, geçen yıl 10 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasının ve baraj puanının da Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) AYT ve Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 170 olarak uygulanacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Baraj puanlarının düşürülmesiyle yapılan ikinci ilave yerleştirmede, pek çok yeni aday üniversiteye yerleşmeye hak kazanmıştı.

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YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

YKS'nin geçen yıl haziranda yapılan ilk oturumu olan TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 aday, YDT'ye ise 130 bin 522 aday başvuru yapmıştı. Bu adaylardan 10 bin dolayındaki engelli aday TYT'ye, 7 bin dolayındaki aday AYT'ye, 500'ün üzerindeki engelli aday da YDT'ye girmişti.

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YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

BARAJ UYGULAMASI TARİH OLDU
Bu yıl da benzer başvuru sayılarının beklendiği YKS adaylarını ilgilendiren önemli bir düzenleme haberi YÖK tarafından dün akşam kamuoyu ile paylaşıldı. Bu düzenlemelerden en önemlisi uzun yıllardır uygulanan üniversite baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin oldu. YÖK'ün bu açıklamasıyla üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

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YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

İkinci önemli düzenleme TYT sınav süresinin uzatılmasına ilişkin olurken özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara giriş koşullarının üniversitelere bırakılması da üçüncü düzenleme olarak öne çıktı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerinde baskı azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabiri, Yükseköğretim Kurulunca, YKS'ye ilişkin dün akşam kamuoyuna duyurulan yenilikleri ve 2022 YKS Kılavuzu'ndaki bilgileri 10 soruda derledi.

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YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.