12 Şubat 2022, Cumartesi
YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak. Peki YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor? Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanları hesaplanacak? İşte 10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi...
Giriş Tarihi: 12.02.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 12:25
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