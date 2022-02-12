YKS için flaş baraj kararı! Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 10 soruda üniversiteye giriş sistemi

Üniversite adaylarına yönelik üniversite sınavındaki baraj puanının düşürülmesine ilişkin ilk müjde, geçen yıl 10 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasının ve baraj puanının da Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) AYT ve Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 170 olarak uygulanacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Baraj puanlarının düşürülmesiyle yapılan ikinci ilave yerleştirmede, pek çok yeni aday üniversiteye yerleşmeye hak kazanmıştı.