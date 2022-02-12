Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden esnafa pitbull köpeğiyle zorbalık

BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ve Çağrı Durak, 'Bizimle baş edemezsiniz, biz belediyeyiz ve istediğimizi yaparız. Siz geçmiş kiracılarsınız ve sizi çıkartacağız' gibi yanlı bir yönetim şekli ile hep kötü davrandılar. Biz partili değiliz ve bize tam bir düşmanlık içindeler. 'Siz gideceksiniz ve bizim kendi adamlarımız gelecek, size yapacağımızı biliriz' diyerek gördükleri yerde rahatsızlık verip her türlü yasak koyma yoluna gidiyorlar."

