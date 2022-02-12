Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa pitbull köpeğiyle zorbalık
BELPA Buz Pateni Tesisi'ne kilit vuran Ankara Büyükşehir esnafı kapı dışarı etmek için zorbalığa başvurdu. BELPA yönetimi, pitbull cinsi köpeklerle aralarında engellilerin de bulunduğu esnafın içeri girmesine engel oldu.
Giriş Tarihi: 12.02.2022
11:40 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
11:43
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 15 aydır hizmet vermemesi, tesiste bulunan esnafı da mağdur ediyor.
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BELPA Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Durak'ın, pitbull cinsi köpekle BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na geldiği ve esnafın tesise girişini önlediği ortaya çıktı. Esnaf, mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. BELPA esnafı yaşananları anlattı.
Cem Yücer: "
Çağrı Durak geçen hafta sonu tesise pitbull cinsi yasaklı ırk köpekle gelip gövde gösterisi yaptı, bizleri korkutmaya çalıştı. Talimat vererek tesise girişimizi engellemeye çalışıyor. 15 aydır iş yapamıyoruz. Tesis kapalı ve geldikleri günden beri 'Buralar bizim' diyerek taciz ettiler.
BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ve Çağrı Durak, '
Bizimle baş edemezsiniz, biz belediyeyiz ve istediğimizi yaparız. Siz geçmiş kiracılarsınız ve sizi çıkartacağız' gibi yanlı bir yönetim şekli ile hep kötü davrandılar. Biz partili değiliz ve bize tam bir düşmanlık içindeler. 'Siz gideceksiniz ve bizim kendi adamlarımız gelecek, size yapacağımızı biliriz' diyerek gördükleri yerde rahatsızlık verip her türlü yasak koyma yoluna gidiyorlar."
Bahri Güngör: "Ankara Büyükşehir Belediyesi tesisi 15 ay önce Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çalışır durumda devraldı. Faaliyette olan tesisi kapattılar, 'tadilat' dediler, bir çivi dahi çakmadılar. Geçen hafta tesise gittim, ANFA güvenlik görevlileri, tesis müdür ve yardımcıları büyük bir hışımla el kol hareketi yaparak üzerime yürüdüler.