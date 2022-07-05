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Haberler Galeri YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS erken mi açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin başvurduğu 2022 YKS, 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 12:23
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YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS erken mi açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 YKS'nin sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınava katılan milyonlarca öğrenci, Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler, tercihte kullanacakları puanları merak ediyor. Peki, YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından bazı sınavların sonuçları belirtildiği tarihten önce açıklanmıştı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Ancak, YKS sonuçlarının erken açıklanması yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2022-YKS oturumları temel soku Kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Aşağıdaki linkler üzerinden 2022 YKS soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.