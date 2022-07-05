YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından bazı sınavların sonuçları belirtildiği tarihten önce açıklanmıştı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Ancak, YKS sonuçlarının erken açıklanması yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.