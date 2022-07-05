HaberlerGaleriYKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS erken mi açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin başvurduğu 2022 YKS, 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...