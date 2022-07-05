05 Temmuz 2022, Salı
Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?
Öğrenci affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğrenci affında yeni gelişme yaşandı. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite öğrenci affına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:50
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