Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

kayıt sırasında sahte belge verenler ve intihal suçundan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensu0biyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar başvuru yapabilecek.