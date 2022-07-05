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Haberler Galeri Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Öğrenci affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğrenci affında yeni gelişme yaşandı. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite öğrenci affına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:50
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Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Üniversite öğrenci affı çıktı mı? Geçtiğimiz haftalarda öğrenci affına ilişkin müjdeli haber gelmişti. Öğrenci affı düzenlemesini bekleyen vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Öğrenci affı ile ilgili merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Öğrenci affı düzenlemesini kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

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Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI ŞARTLARI NELER?

Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlarla sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler,

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Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

kayıt sırasında sahte belge verenler ve intihal suçundan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensu0biyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar başvuru yapabilecek.

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Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler, üniversite affı başvurularını 5 Temmuz'dan itibaren dört ay içinde yapacaklar. Öğrenciler ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.