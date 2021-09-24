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Haberler Galeri YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...

YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erdi. Üniversite yerleştirmelerinde TYT'de 150 puan ve üstü alan öğrencilerin yapabildiği ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Bu sonuçların açıklanmasının ardından 140-150 puan arası alan öğrenciler tercih yapacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler ne zaman sonuçlanacak?

Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:59
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YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...

YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç tamamlanıyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından ikinci tercih olarak bilinen ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 150 puan ve üstü alanların yapabildiği YKS 2. tercihlerin sonuçları heyecanla beklenmeye başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler ne zaman sonuçlanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak ek tercihlerin başlayacağı tarih belli olmadı. Ancak ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları ekim ayının ilk haftası yapılacak. Buna göre, 2021 YKS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri