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YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler...
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erdi. Üniversite yerleştirmelerinde TYT'de 150 puan ve üstü alan öğrencilerin yapabildiği ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Bu sonuçların açıklanmasının ardından 140-150 puan arası alan öğrenciler tercih yapacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite ek yerleştirmeler ne zaman sonuçlanacak?
Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:59Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:59