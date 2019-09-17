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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!

2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih sonuçları için binlerce öğrencinin araştırması sürüyor. Bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen ve ek tercih sürecini tamamlayan adaylar, YKS ek tercih sonuçları için meraklı bekleyişi sürdürüyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YKS ek tercih sonuç açıklanma tarihi için ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Ek tercih dönemi 11 Eylül'de sona ermişti. İşte YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.09.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 22:45
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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YKS ek tercih sonuçları için üniversiteli olma hayali kuran binlerce aday yanıt arıyor. 2019 YKS sürecinde son aşamaya gelindi. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite yerleştirmeleri sona erecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Ek tercih sürecinde binlerce aday kontenjan ve taban puan bilgilerine göre tercih yapmıştı. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. İşte YKS ek tercih sonuç dönemine ilişkin tüm merak edilen bilgiler!

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilecek.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.