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Haberler Galeri İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs 00.00'e kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetim yaptı. Denetimler drone ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 09:34
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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamasının sabahında kentin birçok yerinin sessizliğe büründüğü görüldü.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik olmadığı görüldü.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakimdi.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı.