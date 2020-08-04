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Haberler Galeri YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tercih tarihleri...

YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tercih tarihleri...

YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için heyecanlı süreç bu hafta başlayacak. Durum böyle olunca adayların 2020 YKS tercih sorgulamaları artıyor. 4 ve 2 yıllık üniversite taban puanlarını öğrenen adaylar, 2020 YKS tercihleri hakkında bilgi topluyor. Peki, YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 13:46
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YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...
YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...

YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstedikleri hayalii kuran adaylar için kritik haftaya girildi. Hal böyle olunca 2020 YKS tercihleri hakkında sorgulamalar hız kazanıyor. 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programları adaylar tarafından tercih edilecek. ÖSYM tercih edilecek bölümleri daha önce açıklamıştı. Peki, YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...
YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...

2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin duyurusu ile beraber, 'YKS tercih tarihleri ne zaman?' sorusu da yanıt buldu. YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

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YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...
YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin devamından, ÖSYM'nin yayımlamış olduğu üniversite kontenjanları ve taban puanları kılavuzu hakkında bilgi edinebilir; 'Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı?' sorusuna cevap bulabilirsiniz.

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YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...
YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...

ÖSYM, GÜNCEL YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU'NU YAYIMLADI

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...
YKS 2020 tercih ne zaman yapılacak? YKS kaç tercih yapılıyor? İşte ÖSYM YKS tecih tarihleri...

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.