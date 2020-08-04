Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Sorusunun cevabı milyonlarca üniversite öğrencinin araştırma konusu oluyor. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında yapılacak açıklama merakla bekleniyor. YÖK'ten gelecek son dakika açıklaması veliler ve öğrencilerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokul, ortaokul ve liselerin bir aksilik yaşanmazsa 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Peki, Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...