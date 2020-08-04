04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Sorusunun cevabı milyonlarca üniversite öğrencinin araştırma konusu oluyor. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında yapılacak açıklama merakla bekleniyor. YÖK'ten gelecek son dakika açıklaması veliler ve öğrencilerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokul, ortaokul ve liselerin bir aksilik yaşanmazsa 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Peki, Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 14:49
  • 1
  • 11
Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak? Sorularının cevapları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar döneminde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Ağustos ayının gelmesi ve okulların açılmasına kısa süre kala öğrencilerin gözü YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamaya çevriliyor. Peki, Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK 2020

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • 3
  • 11
Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

YÖK: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜKSELTİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

  • 4
  • 11
Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

  • 5
  • 11
Gözler YÖK'e çevrildi! Üniversiteler 2020 ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi, uzaktan eğitim mi olacak?

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu: