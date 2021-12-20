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Yine yağmur yine aynı sorun! Adana'da yağmur çocukları da vurdu!

Sağanak yağışın etkili olduğu Adana'da bu kez çocuklar da mağdur oldu. Çukurova İlkokulu'nun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle okula gelen öğrenci ile veliler, büyük zorluk yaşadı. Her yağmur yağdığında aynı sorunun tekrarladığını belirten veliler, yetkililerden kesin bir çözümün bulunmasını istedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 14:12
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Yine yağmur yine aynı sorun! Adana’da yağmur çocukları da vurdu!

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan, merkez ve çevre ilçelerde etkisini artıran sağanak, gece de aralıksız sürdü. Zaman zaman kuvvetini artıran sağanak, sabah saatlerinde okula ve iş yerlerine gidenlere zor anlar yaşattı.

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Yine yağmur yine aynı sorun! Adana’da yağmur çocukları da vurdu!

Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda trafik kilitlendi. Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova İlkokulu'nun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle sabah saatlerinde okula gelen öğrenci ile veliler, büyük güçlük çekti.

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Yine yağmur yine aynı sorun! Adana’da yağmur çocukları da vurdu!

Bazı veliler araçları ile çocuklarını bahçe kapısına kadar bıraktı, bazıları ise kucaklayarak okula götürdü. Velilerin ıslanan çocuklarına ders arasında kuru kıyafet götürdükleri de görüldü.

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Yine yağmur yine aynı sorun! Adana’da yağmur çocukları da vurdu!

'YİNE YAĞMUR, YİNE AYNI SORUN'

Çocuğunu okula getiren velilerden Kubilay Baysu "Bir hafta önce de yağmur yağdığında gerekli şikayette bulunduk. Vidanjör ile suyu çektiler ancak çözüm olmadı.

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Yine yağmur yine aynı sorun! Adana’da yağmur çocukları da vurdu!

Yine yağmur yağdı, yine aynı sorunla karşılaştık. Aracı olmayan çocukların rezilliği diz boyu. Büyükşehir ve Çukurova Belediyesi'nden buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.