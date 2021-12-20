Yine yağmur yine aynı sorun! Adana'da yağmur çocukları da vurdu!

Sağanak yağışın etkili olduğu Adana'da bu kez çocuklar da mağdur oldu. Çukurova İlkokulu'nun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle okula gelen öğrenci ile veliler, büyük zorluk yaşadı. Her yağmur yağdığında aynı sorunun tekrarladığını belirten veliler, yetkililerden kesin bir çözümün bulunmasını istedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 14:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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