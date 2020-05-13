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Haberler Galeri Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinde yıkımın başlamasının ardından mahkemenin skandal kararı ile durduruldu. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen talimatla belediye çalışanları tarafından gerçekleştirilen yıkımda bir detay dikkat çekti. CHP'li Bodrum Belediyesi'nin çalışanları, Özdil'in yapısına zarar vermemek için adeta büyük çaba sarf etti. Gelen son dakika görüntülerinde belediye çalışanlarının Özdil'in villasının yıkımı sırasında tuğlalara zarar gelmemesi için tek tek taşıdıkları görüldü. İşte yıkımdan dikkat çeken kareler...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 14:33
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Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etmiş ve sitedeki pek çok ev mühürlenmişti.

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Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler encümen kararı ile yıkımı onaylamasının ardından sabah erken saatlerde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya gelerek yıkım çalışmalarına başladı.

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Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

Yaklaşık 10 kişiden oluşan belediyenin çeşitli birimlerinden oluşan ekip evde önce inceleme yaptı.

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Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

Ellerinde balyoz ve hiltiler bulunan ekip, yıkım çalışmasına önce evin eklentisinin üstündeki kiremitleri toplayarak başladı.

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Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

4 araç ile siteye gelen belediye görevlilerinin yıkım esnasında evin ruhsatlı olan bölümünün zarar görmemesi için itina gösterdikleri gözlendi.