Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımında dikkat çeken detay!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinde yıkımın başlamasının ardından mahkemenin skandal kararı ile durduruldu. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen talimatla belediye çalışanları tarafından gerçekleştirilen yıkımda bir detay dikkat çekti. CHP'li Bodrum Belediyesi'nin çalışanları, Özdil'in yapısına zarar vermemek için adeta büyük çaba sarf etti. Gelen son dakika görüntülerinde belediye çalışanlarının Özdil'in villasının yıkımı sırasında tuğlalara zarar gelmemesi için tek tek taşıdıkları görüldü. İşte yıkımdan dikkat çeken kareler...