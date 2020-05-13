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MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmeni yakından ilgilendiren açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Koronavirüs salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilen okulların açılış tarihi merakla araştırılırken, Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde sosyal medyada 24 Ağustos tarihinde okulların açılabileceği iddia edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:03Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:13