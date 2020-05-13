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Haberler Galeri MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?

MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmeni yakından ilgilendiren açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Koronavirüs salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilen okulların açılış tarihi merakla araştırılırken, Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde sosyal medyada 24 Ağustos tarihinde okulların açılabileceği iddia edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:13
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MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?

Son dakika... 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve 23 Mart itibarıyla EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçilmişti. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme planı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, okulların açılacağı tarih yeniden gündeme geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 24 Ağustos'ta okulla açılacak mı? İşte cevaplar...

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MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?

24 AĞUSTOS'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Son günlerde okulların 24 Ağustos'ta açılacağı yönünde bazı iddialar gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi.

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MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" açıklamasında bulundu.

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MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?

"OKULLARIMIZA DÖNDÜĞÜMÜZDE EKSİKLİKLERİMİZİ TELAFİ EDECEĞİZ AMA ACELE ETMEYECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımıza geri döndüğümüzde çocuklarımızın fiziksel sağlığını ve ruhsal sağlığını önceleyerek eksikliklerimizi telafi edeceğiz ama bunu yaparken acele etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Edirne'de görev yapan öğretmenlerle buluştu.