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Haberler Galeri Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...

Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...

"Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. "Anne With An E" dizisinin uyarlaması olan Yeşil Vadi'nin Kızı hakkında detaylar merak konusu oldu. 3 Temmuz Pazartesi başlayan günlük dizi Yeşil Vadinin Kızı, ilk bölümüyle izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Peki, Yeşil Vadinin Kızı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, dizi hakkında tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.07.2023 19:25
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Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...

"Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Green Gables kitabından uyarlanan Netflix yapımı "Anne With an E" Türkiye uyarlamasıyla karşımıza çıktı. 3 Temmuz tarihinde ekranlara gelen dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...

YEŞİL VADİNİN KIZI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. Anne With An E dizisinden uyarlanan Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi Şile, Karakiraz Köyü'nde çekildi.

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Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...

YEŞİL VADİNİN KIZI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeşil Vadinin Kızı adlı dizi, Show TV kanalında hafta içi her gün saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

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Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİNİN KADROSU

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

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Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu, oyuncuları...

Genç kuşağın başarılı ismi Beren Gökyıldız'a Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Ece Gürer, Hande Sarısoy gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.