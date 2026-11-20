Güzellik uğruna skandal! 45 bin TL'lik kordon pazarlığı: Telefonda ATV Haber'e böyle deşifre oldular

Yenidoğan bebeklerin kordonundan alınan kanın estetik işlemlerde kullanılması yasak olmasına rağmen bazı güzellik merkezlerinin sosyal medya üzerinden pazarlama yaptığı ortaya çıktı. ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy ve Zeki Günal'ın özel haberinde o merkezlerin yasa dışı yöntemi tek tek deşifre edilirken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz uygulamanın hangi şartlarda yasal olduğunu anlattı. Skandalın ardından Sağlık Bakanlığı 12 işletme hakkında soruşturma başlattı.

Satışı da uygulaması da yasak olmasına karşın daha genç bir görünüm uğruna yenidoğan bebeklerin kordon kanının estetik merkezlerinde pazarlandığı belirlendi.

Bazı klinik ve güzellik merkezleri sosyal medya hesapları üzerinden bu uygulamanın reklamını yaparak yenidoğan bebeklerin kordon kanı ve bağından elde edilen dokuları cilt gençleştirme ve saç tedavisinde kullandıklarını öne sürdü. YENİDOĞANIN KORDON KANINDA 45 BİN LİRALIK SKANDAL TELEFONDA ATV HABER'E DEŞİFRE OLDULAR

O merkezleri telefonla arayan ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy, "Bu kordon kanından elde ediliyor değil mi?" sorusunu yöneltti. Soruyu doğrulayan merkez yetkilisi, "Aynen öyle" yanıtını verdi.

İşlemin nasıl yapıldığını anlatan merkez yetkilisi, "Yani cildimizin zamanla kaybettiği, kordon kanında her zaman stabil olan o peptitlerin cilde tekrardan enjekte edilme yöntemi diyebilirim" ifadelerini kullandı. 45 BİN LİRALIK KORDON SKANDALI!

Ticaretinin yapılması yasak olan uygulama için fiyat da veren merkez yetkilisi, "Ücreti 45.000 TL" sözleriyle aktardı. Başka bir görüşmede ise başka bir merkez yetkilisi, "Kordon bağından alınan ekzozomları özel bir krem içine yerleştiriyoruz, FDA onaylı bir krem" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ AÇIK: "2005'TEN BU YANA YASAL DEĞİL"

Ancak ortaya çıkan bu uygulama 2005 yılından bu yana yasal değil. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre bu hücrenin uygulanması, estetik işlemlerde kullanılması, satışının yapılması veya reklamının verilmesi kesinlikle yasak bulunuyor. Kordon kanı uygulaması yalnızca tek bir şartla ve sıkı denetim altında yapılabiliyor.

