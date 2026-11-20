Helen Yayı'nda 8'i aşan deprem senaryosu: Türkiye'nin tamamı için dikkat çeken uyarı! İşte hasar riski taşıyan bölgeler...
Ege Denizi'ndeki Helen Yayı için hazırlanan deprem senaryosu dikkat çekti. Fay hattının bütünüyle kırılması halinde 8'in üzerinde büyüklükte deprem meydana gelebileceğini belirten Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, sarsıntının Türkiye'nin neredeyse tamamında hissedilebileceğini açıkladı. İşte hasar riski taşıyan bölgeler...
Modellemeye göre, Helen Yayı'nda 8'in üzerinde büyüklüğe ulaşabilecek bir deprem Türkiye'nin neredeyse tamamında hissedilebilecek.
HELEN YAYI'NDA 8'İN ÜZERİNDE DEPREM SENARYOSU
Ege Denizi'ndeki Helen Yayı'nın büyük bir dalma-batma zonu olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu, bu fay sisteminin Japonya açıklarındaki benzer sistemler gibi 8'in üzerinde büyüklüğe sahip deprem ve tsunami üretme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.
Kutoğlu, geliştirdikleri otomatik hasar belirleme yazılımıyla fayın tamamen kırılması durumunda Türkiye'de oluşabilecek etkileri modellediklerini söyledi.
"TÜRKİYE'NİN NEREDEYSE TAMAMINDA HİSSEDİLECEK"
Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Kutoğlu, Helen Yayı'nın bütünüyle kırılması halinde 8'in üzerinde bir deprem meydana gelebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu fay, bütünüyle kırıldığı takdirde sekizden daha büyük bir deprem üretme potansiyeli var. Haritada gördüğünüz üzere bu olay meydana geldiği takdirde ülkemizin hemen hemen tamamında bu depremin az veya çok hissedilmesi söz konusu olacak. Türkiye coğrafyasının neredeyse tamamında bu deprem hissedilecek."
Depremin oluşturabileceği kuvvetin en yüksek düzeyinin yer çekimi kuvvetinin beşte biri kadar olacağını aktaran Kutoğlu, bu seviyedeki sarsıntının çok zayıf ve kötü durumdaki binalarda hasara neden olabileceğini söyledi.
EGE'DEN KONYA HAVZASI'NA KADAR UZANAN RİSK ALANLARI
Hazırlanan haritada sarsıntı etkisinin ve hasar riskinin en yüksek olduğu bölgelerin kırmızı renkle gösterildiğini belirten Kutoğlu, bu alanların ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde bulunduğunu, Marmara ve İç Anadolu'ya kadar uzandığını kaydetti.
Konya Havzası'nın da riskli alanlar arasında yer aldığını ifade eden Kutoğlu, bu bölgelerin ortak özelliğinin ovalar ve çöküntü alanlarından oluşan zayıf zeminler olduğunu vurguladı.
Türkiye'deki kara faylarının Helen Yayı'ndan çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilecek depremler üretebileceğine de dikkat çeken Kutoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarında zemin özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.
Kutoğlu, "Kentsel dönüşüm yapacağımız zaman öncelikli kentsel dönüşüme başlayacağımız alanlar haritada kırmızı ile gördüğümüz alanlar olmalı. Çünkü meydana gelecek bir deprem en çok bu bölgelerde hasara neden olacaktır" dedi.
EGE KIYILARI İÇİN 1-2 METRELİK TSUNAMİ HESABI
Helen Yayı'nın kırılması halinde oluşabilecek tsunami ihtimalini de değerlendiren Kutoğlu, Dünya Tsunami Merkezi'nin hesaplamalarına göre Ege kıyılarında 1 ila 2 metre arasında tsunami yüksekliği görülebileceğini aktardı.