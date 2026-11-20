Modellemeye göre, Helen Yayı'nda 8'in üzerinde büyüklüğe ulaşabilecek bir deprem Türkiye'nin neredeyse tamamında hissedilebilecek.

HELEN YAYI'NDA 8'İN ÜZERİNDE DEPREM SENARYOSU Ege Denizi'ndeki Helen Yayı'nın büyük bir dalma-batma zonu olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu, bu fay sisteminin Japonya açıklarındaki benzer sistemler gibi 8'in üzerinde büyüklüğe sahip deprem ve tsunami üretme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Depremin oluşturabileceği kuvvetin en yüksek düzeyinin yer çekimi kuvvetinin beşte biri kadar olacağını aktaran Kutoğlu, bu seviyedeki sarsıntının çok zayıf ve kötü durumdaki binalarda hasara neden olabileceğini söyledi.

"Bu fay, bütünüyle kırıldığı takdirde sekizden daha büyük bir deprem üretme potansiyeli var. Haritada gördüğünüz üzere bu olay meydana geldiği takdirde ülkemizin hemen hemen tamamında bu depremin az veya çok hissedilmesi söz konusu olacak. Türkiye coğrafyasının neredeyse tamamında bu deprem hissedilecek."

"TÜRKİYE'NİN NEREDEYSE TAMAMINDA HİSSEDİLECEK" Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Kutoğlu, Helen Yayı'nın bütünüyle kırılması halinde 8'in üzerinde bir deprem meydana gelebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

EGE'DEN KONYA HAVZASI'NA KADAR UZANAN RİSK ALANLARI

Hazırlanan haritada sarsıntı etkisinin ve hasar riskinin en yüksek olduğu bölgelerin kırmızı renkle gösterildiğini belirten Kutoğlu, bu alanların ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde bulunduğunu, Marmara ve İç Anadolu'ya kadar uzandığını kaydetti.

Konya Havzası'nın da riskli alanlar arasında yer aldığını ifade eden Kutoğlu, bu bölgelerin ortak özelliğinin ovalar ve çöküntü alanlarından oluşan zayıf zeminler olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki kara faylarının Helen Yayı'ndan çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilecek depremler üretebileceğine de dikkat çeken Kutoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarında zemin özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Kutoğlu, "Kentsel dönüşüm yapacağımız zaman öncelikli kentsel dönüşüme başlayacağımız alanlar haritada kırmızı ile gördüğümüz alanlar olmalı. Çünkü meydana gelecek bir deprem en çok bu bölgelerde hasara neden olacaktır" dedi.