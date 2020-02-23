Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?

- Reşit olmayana cinsel istismar,

- Çocukların cinsel istismarı suçu,

- Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller,

- Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs,