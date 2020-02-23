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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?

Hangi suçlara af çıkacak? Yeni yargı paketinin gündeme gelmesiyle birlikte genel af yasası için gözler ikinci yargı paketine çevrildi. Peki, genel af ve ceza indirimi olacak mı? Af yasası üzerinde çalışmalarda sona gelindiği belirtiliyor. Hangi suçların af kapsamına girip girmeyeceği ise netleşti. Düzenleme hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, yeni yargı paketinde neler var sorusuna yanıt arıyor. Karşılıksız çekten hapis cezası alan kişilere de büyük kolaylık sağlanacak. "Çalış-öde" olarak isimlendirilen modele göre, karşılıksız çekten hapis cezası alan kişinin, denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 10:41
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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?

Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? Mart ayında Meclis'e gelmesi beklenen genel af için gözler son çalışmalara çevrildi. İnfaz paketine son şekli verilirken, bazı suçlara kademeli şekilde bir indirim gelmesi bekleniyor. "Karşılıksız çek" suçuna denetimli serbestlik getiren bir düzenleme de gündeme alınırken, nafaka için de yeni bir çalışma öngörülüyor. Peki, 2020 yılında genel af ceza indirimi olacak mı? Hangi suçlara af çıkacak? İşte detaylar…

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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?

AFTAN FAYDALANMAYACAK SUÇLAR NELERDİR?

Kapsam dışı bırakılan suçlar şu şekildeydi:

- Terör suçları,

- Örgütlü

- Terör suçları,

- Kasten adam öldürme,

- Cinsel istismar,

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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?

- Kadına ve çocuğa şiddet,

- Soykırım suçları,

- İnsanlığa karşı işlenen suçlar,

- İnsan üzerinde deney suçu,

- Organ ve doku ticareti,

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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?

- Reşit olmayana cinsel istismar,

- Çocukların cinsel istismarı suçu,

- Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller,

- Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs,

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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?

- TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence,

- Atatürk aleyhine işlenen suçlar,

- Orman Kanunu'na aykırı suçlar.