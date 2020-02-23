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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
Hangi suçlara af çıkacak? Yeni yargı paketinin gündeme gelmesiyle birlikte genel af yasası için gözler ikinci yargı paketine çevrildi. Peki, genel af ve ceza indirimi olacak mı? Af yasası üzerinde çalışmalarda sona gelindiği belirtiliyor. Hangi suçların af kapsamına girip girmeyeceği ise netleşti. Düzenleme hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, yeni yargı paketinde neler var sorusuna yanıt arıyor. Karşılıksız çekten hapis cezası alan kişilere de büyük kolaylık sağlanacak. "Çalış-öde" olarak isimlendirilen modele göre, karşılıksız çekten hapis cezası alan kişinin, denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 10:41
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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?
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Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? 2020 Mart'ta ceza indirimi olacak mı?