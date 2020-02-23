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Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?

Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusuna yanıt aranıyor. Bir deprem ülkesi olan Türkiye, her gün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor. Elazığ'da yaşanan depremin ardından son olarak Konya ve Van'da etkili olan deprem nedeniyle Türkiye fay hattı haritası sorgulanıyor. Peki, fay hatları nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği yerler.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 10:55
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Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?

Türkiye fay hattı haritası son günlerde üst üste meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Elazığ'da meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, son olarak Van'da etkisini gösteren deprem nedeniyle gözler Doğu Anadolu fay hattına çevrildi. Peki, fay hatları nerelerden geçiyor? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Ülkemizde 5 farklı deprem bölgesi bulunuyor. İşte, Türkiye fay hattı haritası hakkında merak edilenler…

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Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?

Deprem haritası nedir?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

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Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?

Deprem haritasına göre ülkemizde beş farklı deprem bölgemiz bulunuyor. Deprem risk bölgelerin belirtildiği deprem haritası, bu bölgelerde nasıl bina yapılacağı yönetmeliğine kaynak oluyor. Ülkemizde 1.derece deprem bölgelerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski çok fazla iken, 5. derece deprem bölgelerinde ise deprem olma riski az olarak ifade ediliyor.

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Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?

ADANA: 2. - 3. ve 4. derece deprem bölgesi

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Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?

ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi