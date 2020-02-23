Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?

Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusuna yanıt aranıyor. Bir deprem ülkesi olan Türkiye, her gün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor. Elazığ'da yaşanan depremin ardından son olarak Konya ve Van'da etkili olan deprem nedeniyle Türkiye fay hattı haritası sorgulanıyor. Peki, fay hatları nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği yerler.