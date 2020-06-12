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Haberler Galeri Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı

Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde Karakaya Baraj Gölü'nden geçişi sağlayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92'ye ulaştı. Köprünün her iyi yakasının birleşmesine 70 metre kaldı.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 15:07
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Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı GALERİ DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Elazığ-Malatya illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'ndeki çalışmalar hızla sürdürülüyor.

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Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı

Yapımı tamamlandığında bölgedeki 16 il için geçiş noktası olacak köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir yere sahip.

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Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı

Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli, nihai beton kaplaması dahil tamamlandı.

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Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı

"Özel teknolojik köprü" sınıfındaki bu köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısalacak.

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Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf sağlanarak ekonomiye katkı sağlanacak.