Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru! Köprünün iki yakasının birleşmesine 70 metre kaldı

Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde Karakaya Baraj Gölü'nden geçişi sağlayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92'ye ulaştı. Köprünün her iyi yakasının birleşmesine 70 metre kaldı.