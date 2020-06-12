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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Haziran öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren öğretmen adayları, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2020 öğretmen ataması ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 16:15
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