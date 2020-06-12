Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?

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Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan vatandaşlar sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyorlar. Sözleşmeli öğretmenlik haziran atamaları için detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2020 öğretmen ataması ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...