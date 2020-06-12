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Haberler Galeri Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?

Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Haziran öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren öğretmen adayları, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2020 öğretmen ataması ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 16:15
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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan vatandaşlar sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyorlar. Sözleşmeli öğretmenlik haziran atamaları için detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2020 öğretmen ataması ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 Haziran'da başlayan ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 12 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak.

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.