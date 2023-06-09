Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine toplantısında yeni Kabine üyelerine 3 ana hedefi açıkladı. "Şahlanış Dönemi" olarak nitelendirilen yeni dönemde; enflasyonun tek haneye indirilmesi, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin sağlanması ve aktif dış politika ile küresel barışa katkı ana hedefler olarak belirlendi.