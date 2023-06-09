09 Haziran 2023, Cuma
Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır
Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine toplantısında yeni Kabine üyelerine 3 ana hedefi açıkladı. "Şahlanış Dönemi" olarak nitelendirilen yeni dönemde; enflasyonun tek haneye indirilmesi, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin sağlanması ve aktif dış politika ile küresel barışa katkı ana hedefler olarak belirlendi.
Giriş Tarihi: 09.06.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 09:40
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