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Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine toplantısında yeni Kabine üyelerine 3 ana hedefi açıkladı. "Şahlanış Dönemi" olarak nitelendirilen yeni dönemde; enflasyonun tek haneye indirilmesi, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin sağlanması ve aktif dış politika ile küresel barışa katkı ana hedefler olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 09:40
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Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır

Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazırlandı. Ekonomi, sığınmacılar ve dış politikada girişimci ve aktif rol oynayacak Türkiye, yurt içinde 6 şubat depreminin izlerinin silinmesi için atılan adımları hızlandıracak.

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Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır

ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI ARALAYIN
Türkiye 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı adımlar atacak.

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Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır

Bu kapsamda Şahlanış döneminin kapılarını aralayacak ve Türkiye'nin yükselişini hızlandıracak 3 önemli konu Kabinenin önceliği olarak masaya geldi.

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Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır

Başkan Erdoğan, kabine üyelerine bu 3 konuya önem verdiklerini ve gerekli adımların atılması talimatını verdi. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Şahlanış döneminin kapılarını aralayın" dediği öğrenildi.

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Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır

ENFLASYON MİLLETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK
Türkiye, enflasyon canavarına teslim olmayacak, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisi daha da büyütülecek.