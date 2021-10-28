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Haberler Galeri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk görselleri ve sözleri son saatlerin en çok gündem olan konusu oluyor. Cumhuriyet Bayramı, 98. yıl dönümünde tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Hiç şüphesiz, Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri arasında en çok paylaşılacak olan ise, "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü olacak. Sosyal medyada paylaşılacak en güzel görselleri haberimizde derledik. İşte, tüm görseller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021 23:36
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları, hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye tarihi açısından önemli yapıtaşlarından birisi olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim tarihinde coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Bayramı sözleri ve mesajları ile araştırılacak. Sosyal medya üzerinden bu özel ve anlamlı gün için paylaşım yapmak isteyenler görsel sorgulamasını sürdürüyor. İşte, hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZLERİ

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...