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Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?
Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorusunun cevabı merak ediliyor. İYİ Parti'de HDP krizi giderek büyüyor. Dün Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmayan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunuyor. Peki Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi?