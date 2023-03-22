Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Konuşabilme imkanı bulduğum her yerde ilkeli siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her şeyi hak görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alarak konuşuyoruz. İktidara kızıyorsanız iktidara benzememelisiniz. İktidar "milleti duymuyor" diye eleştiriyorsunuz milletinizi duymak anlamak istişare etmeye sadakat göstermek zorundasınız..