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Haberler Galeri Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorusunun cevabı merak ediliyor. İYİ Parti'de HDP krizi giderek büyüyor. Dün Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmayan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunuyor. Peki Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 16:48
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Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından istifa edeceği iddia edildi. 6'lı masada gerginlik sürerken krizler tükenmiyor. Bugün basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

6'lı koalisyon masasının HDP ile yakınlaşması ve HDP'nin aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı sözler kullandı.

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Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Konuşabilme imkanı bulduğum her yerde ilkeli siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her şeyi hak görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alarak konuşuyoruz. İktidara kızıyorsanız iktidara benzememelisiniz. İktidar "milleti duymuyor" diye eleştiriyorsunuz milletinizi duymak anlamak istişare etmeye sadakat göstermek zorundasınız..

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Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

İYİ PARTİ CEPHESİNDE NELER OLMUŞTU?

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı.

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Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıroğlu saat 16.00'da TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.