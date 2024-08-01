01 Ağustos 2024, Perşembe
YAŞ KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları terfi-atama isim listesi
1 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yapılacak olan terfi ve atamaları, emekliye sevk işlemlerini ve görev sürelerinin uzatılmasını içeren önemli gündem maddelerini ele aldı. Peki, YAŞ kararları nelerdir? İşte haberin detayı!
Giriş: 01.08.2024 15:38 Güncelleme: 01.08.2024 16:22
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