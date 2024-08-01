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YAŞ KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları terfi-atama isim listesi

1 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yapılacak olan terfi ve atamaları, emekliye sevk işlemlerini ve görev sürelerinin uzatılmasını içeren önemli gündem maddelerini ele aldı. Peki, YAŞ kararları nelerdir? İşte haberin detayı!

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 15:38 Güncelleme: 01.08.2024 16:22
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YAŞ KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi

YAŞ toplantısında, albayların terfi işlemleri ve mevcut generallerin görev sürelerinin uzatılması konuları görüşüldü. Ayrıca, bazı generallerin yeni görevlere atanması veya emekliye sevk edilmesi kararları da gündemde yer aldı. Son dakika haberine göre, YAŞ kararları açıklandı.

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YAŞ KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

İşte yapılan açıklama...

"2024 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 01 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

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YAŞ KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi

1. 2024 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;
a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
d) Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.

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YAŞ KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi

3. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) K.K.K.lığından Korgeneraller Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Orgeneralliğe;
Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL,
Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe;
Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

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YAŞ KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları terfi atama isim listesi

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.