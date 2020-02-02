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Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?

Yarın okul var mı? 3 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı sorusuna yanıt arayan öğrenciler 15 tatil uzatıldı mı araştırması yapıyor. Peki, yarın okullar yarım gün mü? Milyonlarca öğrenci 17 Ocak günü karne sevinci yaşamış ve tatile çıkmıştı. 2 haftalık ara tatil döneminin ardından 15 tatil uzatıldı mı sorusu gündeme geldi. Yarın okul var mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.02.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 19:04
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Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?

15 tatil uzatıldı mı? Yarın okullar var mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasını bekliyor. İlk ders zilinin çalması için hazırlıklar tamamlandı. Peki, yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? İşte, öğrencilerin merak ettiği tüm soruların yanıtları!

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Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?

YARIN OKUL VAR MI?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?

15 TATİL UZATILDI MI?

Türkiye genelinde 15 tatilin uzatıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle sarsılan Elazığ ve Malatya'da ise 15 tatil uzatıldı.

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Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?

Elazığ'ın tüm ilçeleri ile Malatya'da Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde yarı yıl tatili süresi uzadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 10 Şubat'ta, üniversitenin de 17 Şubat'ta açılacağını belirtti.

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Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?

OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Okullar yarım gün olmayacak ve normal düzende eğitim verilecek.