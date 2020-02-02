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Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?
Yarın okul var mı? 3 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı sorusuna yanıt arayan öğrenciler 15 tatil uzatıldı mı araştırması yapıyor. Peki, yarın okullar yarım gün mü? Milyonlarca öğrenci 17 Ocak günü karne sevinci yaşamış ve tatile çıkmıştı. 2 haftalık ara tatil döneminin ardından 15 tatil uzatıldı mı sorusu gündeme geldi. Yarın okul var mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.02.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 19:04
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