Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?

15 tatil uzatıldı mı? Yarın okullar var mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasını bekliyor. İlk ders zilinin çalması için hazırlıklar tamamlandı. Peki, yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? İşte, öğrencilerin merak ettiği tüm soruların yanıtları!