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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan son değerlendirmelere göre 4 il için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Yurt genelinde de sıcaklıkların 8-10 derece arasında düşmesi bekleniyor. Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul için kar yağışı tahmini…

Giriş Tarihi: 02.02.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 20:48
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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!

İstanbul kar yağışı için tarih verildi. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yeni hafta öncesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri yayınlandı. Ülke genelinde sıcaklıkların 8-10 derece üşmesi beklenirken, İstanbul için de kar kapıya dayandı. 5 günlük İstanbul hava durumu tahminlerine göre kar yağışının ne zaman başlayacağı duyuruldu. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar yağışının ilk olarak Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun yağması bekleniyor. İşte, İstanbul kar yağışı hakkında merak edilenler…

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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Tahminlere göre Pazartesi gününden itibaren çok bulutlu ve rüzgarlı hava yerini Çarşamba günü kuvvetli yağmura bırakacak. Perşembe gününden itibaren kar yağışı başlayacak ve yağışların Cuma günü de etkisini göstermesi bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!

4 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir" denildi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkâri'de eksi 1, Bitlis'te 0 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!

20 CM ÜZERİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.