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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan son değerlendirmelere göre 4 il için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Yurt genelinde de sıcaklıkların 8-10 derece arasında düşmesi bekleniyor. Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul için kar yağışı tahmini…
Giriş Tarihi: 02.02.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 20:48
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