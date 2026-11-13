HABAŞ'TAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN UYARI

Açıklamada, 1931'de Türk sermayesiyle faaliyete başlayan HABAŞ Topluluğunun demir çelikten sınai ve tıbbi gazlara, enerjiden bankacılığa, gemi inşasından otomotive, savunma sanayisinden ağır makine imalatına kadar uzanan yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiği ve son 15 yılın demir çelik ihracatı birincisi olduğu aktarıldı.

Topluluğun yaklaşık bir asırlık geçmişinde çalışma arkadaşlarının her zaman en büyük değeri oluşturduğu, yaşanan acının ise herkesçe paylaşıldığı belirtilen açıklamada, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, kişi ve kurumlara ilişkin değerlendirmelerin de bu bilgiler ışığında yapılması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı ve görsel medyadan yapılan açıklamalar dışında teyide muhtaç sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini önemle belirtiriz.

Bu elim olay üzerinden somut bir delil ve bilgiye dayanmadan olayı çarpıtıp linç kampanyasına dönüştürme gayretiyle masumiyet karinesini yok sayan kötü niyetli sosyal medya paylaşımlarını hassasiyetle takip etmekteyiz.

Yıllardır tüm çalışma arkadaşlarımızla el ele birlikte yükselttiğimiz HABAŞ Topluluğu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da HABAŞ ailesi olarak birlikte omuz omuza ülkemize ve milletimize hizmet etmeye, değer katmaya ve dünyada ülkemizi temsil etmeye devam edecektir.

Sürece ilişkin ortaya çıkacak ayrıntılar yürütülen inceleme ve soruşturmaların yasal gereklilikleri ile ailelerimizin mahremiyeti gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır."