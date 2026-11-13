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Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşıldı. DNA incelemesiyle kimliği belirlenen Güney'in hayatını kaybetmesiyle can kaybı 19'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sona ererken HABAŞ Topluluğu, olayın aydınlatılması için yetkili makamlarla iş birliği içinde hareket edildiğini bildirdi.

Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi 1

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin acı haber geldi.

Patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı.

Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi 2

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucunda cenazenin kayıp işçi Barış Güney'e ait olduğu belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybeden işçilerin sayısı 19'a yükseldi.

Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Patlamada yaralanan 2 işçinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi 3

HABAŞ'TAN FABRİKA PATLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
HABAŞ Topluluğu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, olayın tüm yönleriyle ve somut bulgular temelinde aydınlatılması için yetkili makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edildiğini bildirdi.

Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi 4

Şirketten yapılan açıklamada, HABAŞ Topluluğunun, Aliağa Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım'da meydana gelen kazada çalışma arkadaşlarını kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içinde olduğu belirtildi.

Görevleri başında hayatını kaybeden çalışanlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, tedavileri sürenlere de şifalar dilenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acılarını yürekten paylaştığımız ailelerimizin ve yaralı arkadaşlarımızın yanında olmak, bu zor süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlamak en öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda mağdur olan tüm personellerimiz ve aileleriyle büyük bir özen ve hassasiyetle iletişimi sürdürmekteyiz."

Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi 5

SORUŞTURMALAR HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Açıklamada, olayın nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarının hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

HABAŞ Topluluğunun açıklamasında, "Olaya ilişkin idari, adli inceleme ve soruşturmalar yetkili merciler tarafından geniş kapsamlı ve hassasiyetle sürdürülmektedir. HABAŞ Topluluğu olarak, olayın tüm yönleri ve somut bulgular temelinde aydınlatılması için yetkili makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." denildi.

Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi 6

HABAŞ'TAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN UYARI
Açıklamada, 1931'de Türk sermayesiyle faaliyete başlayan HABAŞ Topluluğunun demir çelikten sınai ve tıbbi gazlara, enerjiden bankacılığa, gemi inşasından otomotive, savunma sanayisinden ağır makine imalatına kadar uzanan yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiği ve son 15 yılın demir çelik ihracatı birincisi olduğu aktarıldı.

Topluluğun yaklaşık bir asırlık geçmişinde çalışma arkadaşlarının her zaman en büyük değeri oluşturduğu, yaşanan acının ise herkesçe paylaşıldığı belirtilen açıklamada, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, kişi ve kurumlara ilişkin değerlendirmelerin de bu bilgiler ışığında yapılması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı ve görsel medyadan yapılan açıklamalar dışında teyide muhtaç sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini önemle belirtiriz.

Bu elim olay üzerinden somut bir delil ve bilgiye dayanmadan olayı çarpıtıp linç kampanyasına dönüştürme gayretiyle masumiyet karinesini yok sayan kötü niyetli sosyal medya paylaşımlarını hassasiyetle takip etmekteyiz.

Yıllardır tüm çalışma arkadaşlarımızla el ele birlikte yükselttiğimiz HABAŞ Topluluğu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da HABAŞ ailesi olarak birlikte omuz omuza ülkemize ve milletimize hizmet etmeye, değer katmaya ve dünyada ülkemizi temsil etmeye devam edecektir.

Sürece ilişkin ortaya çıkacak ayrıntılar yürütülen inceleme ve soruşturmaların yasal gereklilikleri ile ailelerimizin mahremiyeti gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi 7

OLAY HAKKINDA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti. Kayıp işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla can kaybı 19'a çıktı.

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Sevgi Canpolat
Editör
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