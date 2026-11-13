Bir acı haber daha! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşıldı. DNA incelemesiyle kimliği belirlenen Güney'in hayatını kaybetmesiyle can kaybı 19'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sona ererken HABAŞ Topluluğu, olayın aydınlatılması için yetkili makamlarla iş birliği içinde hareket edildiğini bildirdi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin acı haber geldi.
Patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı.
İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucunda cenazenin kayıp işçi Barış Güney'e ait olduğu belirlendi.
Böylece olayda hayatını kaybeden işçilerin sayısı 19'a yükseldi.
Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Patlamada yaralanan 2 işçinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
HABAŞ'TAN FABRİKA PATLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
HABAŞ Topluluğu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, olayın tüm yönleriyle ve somut bulgular temelinde aydınlatılması için yetkili makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edildiğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, HABAŞ Topluluğunun, Aliağa Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım'da meydana gelen kazada çalışma arkadaşlarını kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içinde olduğu belirtildi.
Görevleri başında hayatını kaybeden çalışanlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, tedavileri sürenlere de şifalar dilenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Acılarını yürekten paylaştığımız ailelerimizin ve yaralı arkadaşlarımızın yanında olmak, bu zor süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlamak en öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda mağdur olan tüm personellerimiz ve aileleriyle büyük bir özen ve hassasiyetle iletişimi sürdürmekteyiz."
SORUŞTURMALAR HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Açıklamada, olayın nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarının hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.
HABAŞ Topluluğunun açıklamasında, "Olaya ilişkin idari, adli inceleme ve soruşturmalar yetkili merciler tarafından geniş kapsamlı ve hassasiyetle sürdürülmektedir. HABAŞ Topluluğu olarak, olayın tüm yönleri ve somut bulgular temelinde aydınlatılması için yetkili makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." denildi.