Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?

Hükümet, AB'ye uyum çerçevesinde, "ekonomik suça ekonomik ceza" ilkesi doğrultusunda 2016'da Çek Kanunu'nda değişiklikler yapmıştı. Yapılan düzenleme ile karşılıksız çekin fiili yaptırımı adli para cezası olarak düzenlenmiş ve yasa maddesinde, "... çekle ilgili olarak 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur" denilmişti.