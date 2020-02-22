Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?
2020'de genel af çıkacak mı? Genel af yasası ceza indirimi için binlerce mahkum yakını araştırma yapıyor. Yargı paketinde yapılan değişikliklerle pakete son şekli veriliyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni infaz paketi ile "karşılıksız çek" suçuna da denetimli serbestlik getirilmesi planlanıyor. Nafaka için de yeni düzenleme masada. Peki, 2020'de genel af çıkacak mı? Hangi suçlara af çıkacak? Af yasası ve ceza indirimi son duruma ilişkin detaylar haberimizde!
Giriş Tarihi: 22.02.2020 15:44Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 15:45