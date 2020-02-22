22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?

2020'de genel af çıkacak mı? Genel af yasası ceza indirimi için binlerce mahkum yakını araştırma yapıyor. Yargı paketinde yapılan değişikliklerle pakete son şekli veriliyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni infaz paketi ile "karşılıksız çek" suçuna da denetimli serbestlik getirilmesi planlanıyor. Nafaka için de yeni düzenleme masada. Peki, 2020'de genel af çıkacak mı? Hangi suçlara af çıkacak? Af yasası ve ceza indirimi son duruma ilişkin detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 22.02.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 15:45
  • 1
  • 20
Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?

Genel af yasasına ilişkin son düzenlemeler af ve ceza indirimi bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020'de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum yoğun şekilde araştırılıyor. Cezasızlık algısının kaldırılmasının amaçlandığı yeni yargı paketinde toplumun birçok kesimini ilgilendiren düzenlemeler de masada. "Çalış-öde" olarak isimlendirilen modele göre, karşılıksız çekten hapis cezası alan kişinin, denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor. Peki, genel af çıkacak mı? İşte genel af ve ceza indirimi son durum…

  • 2
  • 20
Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?

Milliyet'in haberine göre; AK Parti, Meclis'e gelmesi beklenen yeni infaz paketine, "karşılıksız çek" suçuna denetimli serbestlik getiren bir düzenleme eklemeyi gündemine aldı. "Çalış-öde" olarak isimlendirilen modele göre, karşılıksız çekten dolayı alınan hapis cezası kaç ay ise kişinin borcunun o kadar ay takside bölünmesi planlanıyor.

  • 3
  • 20
Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?

Hükümlü kişinin, taksitleri ödeyip, makbuzunu getirerek ilgili karakolda imza atması; borç bittiği zaman kişinin cezasının da tamamlanması öngörülüyor.

  • 4
  • 20
Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?

Hükümet, AB'ye uyum çerçevesinde, "ekonomik suça ekonomik ceza" ilkesi doğrultusunda 2016'da Çek Kanunu'nda değişiklikler yapmıştı. Yapılan düzenleme ile karşılıksız çekin fiili yaptırımı adli para cezası olarak düzenlenmiş ve yasa maddesinde, "... çekle ilgili olarak 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur" denilmişti.

  • 5
  • 20
Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?

Yasaya göre, verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, "kamuya yararlı" bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevriliyor. Yaklaşık 200 bin kişinin karşılıksız çekten hapis cezası tehdidi ile karşı karşıya olduğu bilinirken, Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni infaz paketi ile "karşılıksız çek" suçuna da denetimli serbestlik getirilmesi planlanıyor.