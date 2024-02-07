Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

IRKÇI VE NEFRET SÖYLEMİ TEPKİ TOPLADI

Yapay zeka ve insan ilişkisi, günümüzde hızla evrilen ve derinleşen bir alanı temsil ediyor. Yapay zeka, insan yaşamının çeşitli yönlerinde etkin bir rol oynayarak iş süreçlerini optimize etmekten kişisel asistanlık sunmaya kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Ancak bu ilişkide dikkat edilmesi gereken nokta, teknolojinin insanlığın iyiliği ve refahı için kullanılmasıdır.

Tam da bu noktada bir Türk kullanıcının sosyal medya "ChatGPT anneme ve Türklüğüme küfür etmesi" başlıklı bir paylaşımı tepkilere neden oldu.