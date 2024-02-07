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Haberler Galeri Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

Yapay zeka ve insan ilişkisi, teknolojinin hızla gelişmesiyle giderek daha karmaşık hale gelen bir alanı işaret ediyor. Yapay zeka, insanlar için iş yapma yeteneğini artırıyor. Peki bu gerçekten böyle mi? Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırdığını iddia etse de bir yandan da bir tehdit aracı olabilir mi? Bir Türk kullanıcının sosyal medyadan paylaştığı skandal görüntüler akıllara "Yapay zeka ırkçılık ve nefret söylemleri yapabilir mi?" sorusunu getirdi. İşte söz konusu haberin detayları...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:46
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Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGBT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

Bir Türk kullanıcı sosyal medya "ChatGPT anneme ve Türklüğüme küfür etmesi" başlıklı bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede büyük yankı uyandıran paylaşımın detayları ise ürkütücüydü. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte birçok alana yayılan yapay zeka aslında göründüğü kadar masum değil mi? Konuya ilişkin ahaber.com.tr olarak iddiaları direkt ChatGPT'ye sorduk. İşte okudukça şaşıracağınız cevaplar...

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Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGBT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

IRKÇI VE NEFRET SÖYLEMİ TEPKİ TOPLADI

Yapay zeka ve insan ilişkisi, günümüzde hızla evrilen ve derinleşen bir alanı temsil ediyor. Yapay zeka, insan yaşamının çeşitli yönlerinde etkin bir rol oynayarak iş süreçlerini optimize etmekten kişisel asistanlık sunmaya kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Ancak bu ilişkide dikkat edilmesi gereken nokta, teknolojinin insanlığın iyiliği ve refahı için kullanılmasıdır.

Tam da bu noktada bir Türk kullanıcının sosyal medya "ChatGPT anneme ve Türklüğüme küfür etmesi" başlıklı bir paylaşımı tepkilere neden oldu.

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Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGBT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

Sosyal medya kullanıcısı kodlama yebteneklerini test etmek için ChatGBT'yi kullanırken beklenmedik bir durumla karşılaştı. Yapay zekaya komut veren kullanıcı beklemediği bir anda annesine ve ırkına yapılan küfür ve hakaretle şaşırdı. Yapılan paylaşım kısa sürede büyük tepkiler toplarken, nefret suçu skandalıyla gündeme gelen yazılım kullanıcıları endişelendirdi.

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Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGBT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

İşte sosyal medya kullanıcısının konuya ilişkin paylaştığı görsel.

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Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGBT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”

Ancak yapılan paylaşıma bir kesimde basit bir hile gözüyle bakarak kullanıcıya bunun sahte olduğunu ifade ettiler. Yapılan yorumların ardından sosyal medya kullanıcısı ChatGPT ile yaptığı skandal konuşmanın sohbet dökümünü ve kodlarını paylaştı. Yaşanan bu skandal olayın herhangi bir şekilde montaj ya da hile olmadığını gözler önüne serdi.