07 Şubat 2024, Çarşamba
Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
Yapay zeka ve insan ilişkisi, teknolojinin hızla gelişmesiyle giderek daha karmaşık hale gelen bir alanı işaret ediyor. Yapay zeka, insanlar için iş yapma yeteneğini artırıyor. Peki bu gerçekten böyle mi? Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırdığını iddia etse de bir yandan da bir tehdit aracı olabilir mi? Bir Türk kullanıcının sosyal medyadan paylaştığı skandal görüntüler akıllara "Yapay zeka ırkçılık ve nefret söylemleri yapabilir mi?" sorusunu getirdi. İşte söz konusu haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:46
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12