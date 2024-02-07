Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: "Bilsem programa almazdım"

Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini ancak yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini söyledi. Ancak eşinin bu öneriyi kabul etmediğini ve bu durumun tartışmaları tetiklediğini ifade etti. Mustafa Koca, eşi Ceylan Koca'yı çok sevdiğini ve onun hakkında endişeli olduğunu da vurguladı.