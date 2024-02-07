07 Şubat 2024, Çarşamba
Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: "Bilsem programa almazdım"
23 yaşındaki Mustafa, 18 yaşındaki 2 aylık hamile olan karısı Ceylan'ı bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Mustafa, Ceylan ile aralarında sorun olmadığını, sadece küçük bir tartışma yaşandığını söyledi. Ancak programın 6 Şubat tarihli bölümünde ortaya çıkan yeni bilgiler, olayın aslında çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Yeni bilgilerle birlikte olayın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:13
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11