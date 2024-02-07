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Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: "Bilsem programa almazdım"

23 yaşındaki Mustafa, 18 yaşındaki 2 aylık hamile olan karısı Ceylan'ı bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Mustafa, Ceylan ile aralarında sorun olmadığını, sadece küçük bir tartışma yaşandığını söyledi. Ancak programın 6 Şubat tarihli bölümünde ortaya çıkan yeni bilgiler, olayın aslında çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Yeni bilgilerle birlikte olayın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:13
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Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Bilsem programa almazdım

18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karışmıştı. Eşi Mustafa Koca ve Ceylan Koca'nın annesi yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ceylan Koca, 262 gün sonra Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Bilsem programa almazdım

Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini ancak yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini söyledi. Ancak eşinin bu öneriyi kabul etmediğini ve bu durumun tartışmaları tetiklediğini ifade etti. Mustafa Koca, eşi Ceylan Koca'yı çok sevdiğini ve onun hakkında endişeli olduğunu da vurguladı.

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Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Bilsem programa almazdım

6 Şubat tarihli yayında Müge Anlı, sevindirici bir haberi paylaştı. Televizyon fabrikasında çalışan bir adamın, "asgari ücretle geçinmeye çalıştığını" söyleyerek gözyaşlarına boğulması stüdyoda duygusal anlara sebep olmuştu. Bu programda Müge Anlı, Ceylan Koca'nın sonunda bulunduğunu duyurdu.

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Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Bilsem programa almazdım

"İNTİHAR EDERİM"

Ancak Ceylan'ın söyledikleri, Mustafa'nın anlattıklarından oldukça farklıydı. Yayına bağlanan 18 yaşındaki genç kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu nedenle evden kaçtığını, kadın sığınma evinde kaldığını söyledi.

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Ceylan Koca neden kaçtı? Eşini arayan Mustafa hakkında şok gerçek! Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Bilsem programa almazdım

Eşi Mustafa ise gözyaşları içinde eşine dönmesi için yalvardı ve hakkındaki şiddet iddialarını yalanladı. Mustafa, gözyaşları içerisinde, "Gelsin. Ceylan gelmezse ben canıma kıyarım. Kardeşleri perişan halde. Allah aşkına gelsin. Beni biraz sevdiysen gel Ceylan" ifadelerini kullandı.

Anne Gülden de kızına seslenerek "Gel seni Mustafa'ya vermeyeceğim" dedi.